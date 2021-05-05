Yeni tasarımı ve teknolojileriyle 2021 Skoda Fabia tanıtıldı

Yeni Skoda Fabia, bugün tüm detaylarıyla resmi olarak tanıtıldı. Grubun diğer güncel modellerinde kullanılan MQB A0 platformuna geçen yeni Fabia'nın tüm detaylarını sizler için derledik.

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, mart ayında açıkladığı yol haritasında yeni Fabia modelinin mayıs ayında tanıtılacağını açıklamıştı.

Sözünü tutan marka, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle yeni Fabia modelini görücüye çıkardı.

Tanıtıldığı 2014 yılından bu yana PQ26 platformunu kullanan Skoda Fabia, yeni nesliyle birlikte Ibiza ve Polo'nun yanı sıra, marka içinde Kamiq ve Scala'nın da kullandığı MQB A0 platformuna geçiş yaptı.

SKODA FABIA TASARIM DETAYLARI

Eskiye göre 111 mm uzayarak 4.108 mm'yi bulan Skoda Fabia'nın aks mesafesi ise 94 mm artışla 2.564 mm'ye kadar çıktı.

Bagaj hacmi 50 litrelik artışla Volkswagen Golf 8'i yakalayan Fabia, bu sayede bir üst sınıftan da müşteri çekmeyi hedefliyor.

Arka koltukları yatırıldığında depolama kapasitesi 1.190 litreye ulaşan Fabia, Renault Clio'nun ardından bu alanda sınıfının en iyisi konumunda.

Yeni Günbatımı Turuncusu ve Grafit Gri gövde renklerine kavuşan aracın jant seçenekleri ise 18 inçe kadar uzanıyor.

İÇ MEKAN

Skoda Fabia'nın kabinine baktığımızda, markanın klasik dokunuşlarını görüyoruz. Konsolun merkezine yerleştirilen multimedya sistemi standart olarak 8" gelirken opsiyonel olarak 9,2" ekran ile değiştirilebiliyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan Fabia'da sesli komut, el hareketi algılama ve Wi-Fi modülü de yer alıyor.

Giriş versiyonunda analog kadranlar arasında 3,5" küçük gösterge paneliyle gelen Fabia'nın üst versiyonlarında 10,25" boyutlu tamamen dijital gösterge paneli sunulacak. Araçta ise toplamda 5 adede kadar USB-C girişi yer alıyor.

Isıtmalı direksiyon simidi ve ön cam donanımına kavuşan Fabia'da çift bölgeli otomatik klima ve arka havalandırma çıkışları da bulunuyor.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni platform sayesinde Skoda Fabia, güvenlik donanımlarını da yenilemiş oldu. Bu donanımlar, Seviye 2 otonom sürüş sunan Travel Assist sistemi ve adaptif hız sabitleyici ile aktif şerit takip sistemini kapsıyor. Otomatik park sistemi ve otomatik acil durum freni de Fabia'ya gelen donanımlar arasında yer alıyor.

Tamamı Euro 6d normlarını karşılayan motor yelpazesi 1.0 MPI ile başlıyor. 65 ya da 80 bg güç ile gelen bu ünitenin üzerinde ise 95 ve 110 bg güç sunan, 7 ileri DSG opsiyonlu 1.0 TSI yer alıyor.

Aracın donanım paketleri ise Ambition, Style ve daha ileri tarihte piyasaya sürüleceği belirtilen Monte Carlo olarak açıklandı.

SKODA FABIA FİYAT

Skoda Fabia hakkında henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak mevcut Fabia modelleri iki donanım paketiyle Türkiye'de satılıyor. 95 bg gücündeki 1.0 TSI motor ve DSG şanzıman ile gelen donanım seviyeleri için 205 bin 400 TL ve 215 bin 500 TL fiyat belirlenmiş durumda.

Kaynak: Motor1 Türkiye