Yeni Tesla modelleri Norveç'te yasaklanmaya başladı: İşte nedeni Norveç'te yeni Tesla modelleri sürücü kurslarında yasaklanmaya başladı. Sebep ise Tesla'nın yeni sinyal düğmelerindeki risk.

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Norveç'te Tesla araçlarının yüksek popülaritesine rağmen, sürücü eğitim kurslarında bu araçların kullanımı yasaklanmaya başlandı. Bu yasağın nedeni, Tesla'nın yeni araçlarında uyguladığı sinyal düğme tasarımı oldu.

Norveç'teki bazı sürücü eğitim kursları, Tesla'nın ilk olarak Model S ve Model X'te tanıttığı ve sonrasında yeni çıkan Model 3'te de kullanılan bir özellik sebebiyle yeni Tesla modellerinin kullanımını yasaklamaya başladı.

Sinyal kolları kaldırıldı

Tesla, klasik direksiyon arkası sinyal kollarını kaldırarak, direksiyon üzerine basınca duyarlı sinyal düğmeleri yerleştirmişti.

Şirket, otonom sürüşün yaygınlaşmasıyla birlikte sinyal koluna ihtiyaç kalmayacağını savunarak bu değişikliği yapmıştı.

Tesla, düğmelerin kullanımının daha kolay olduğunu iddia etse de pek çok kullanıcı yeni sistemin geleneksel sinyal kolları kadar pratik olmadığını dile getiriyor.

Harstad Sürücü Kursu'nun yöneticisi Jåhn Hansen Øyen, kurs için yeni bir araç seçimi yaparken listenin başında Tesla yer alıyordu. Ancak Øyen, yeni Tesla Model 3'ü denedikten sonra aracın dönüş sinyallerini tehlikeli buldu.

Norveç'te, kavşaklarda sürücülerin çıkacakları yönü sinyal ile belirtmeleri gerekiyor. Øyen, direksiyonu döndürürken aynı zamanda sinyal düğmesine basmanın zor olduğunu ifade ediyor.

Norveç'te bir sürücü eğitimi öğrencisi, kavşakta dönüş sinyalini vermediği zaman sınavda başarısız sayılıyor. Bu durum, Øyen ve benzeri eğitimciler için Tesla'nın yeni araçlarını sürücü kurslarında kullanmanın sakıncalarını ortaya koyuyor.