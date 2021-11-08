Yeni Toyota Aygo X tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Toyota'nın kompakt şehir crossover'ı olarak nitelendirdiği Aygo X görücüye çıktı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı Avrupa'nın yeni şehir otomobili Aygo X'in üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı.

Ön gösterimi Aygo X Prologue konseptiyle yapılan model, A segmentini crossover çizgileriyle birleştiriyor.

17 veya 18 inçlik jantlarla tercih edilebilen kompakt modelin dış tasarımında, çarpıcı seçeneklerden oluşan çift tonlu gövde rengi, siyah plastik eklentiler ve modern grafiklere sahip Full-LED aydınlatmalar dikkat çekiyor.

TASARIM DETAYLARI

Kompakt model, Yaris ve Yaris Cross'ta da kullanılan GA-B platformu üzerine inşa edildi. 3700 mm uzunluk, 1740 mm genişlik ve 1525 mm yükseklik ile Toyota'nın ürün gamındaki en kompakt otomobil olan Aygo X, 940 kilogram ağırlığa sahip.

Bu ölçülerle selefine göre daha geniş bir yaşam alanı sunan otomobilin bagaj hacmi de 231 litre. Arka koltukların katlanmasıyla bu alan 829 litreye ulaşıyor.

Yeni Toyota Aygo X'in iç mekanına baktığımızda, daha çok genç müşterileri hedefleyen detaylar karşımıza çıkıyor.

Konsolun merkezinde 9 inç dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Toyota Smart Connect sistemi Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip ekran, navigasyon ve OTA güncelleme özelliklerini de barındırıyor.

Bunun dışında, kadranın ortasına denk gelen küçük bir gösterge ekranı, ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj ve JBL ses sistemi de özellikler arasında.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Aygo X'in kaputu altında tek seçeneğe yer veriliyor. 1.0 litre 12 valf üç silindirli atmosferik motor 72 beygir güç ve 93 Nm tork üretiyor.

Söz konusu benzinli ünite, 5 ileri manuel veya S-CVT otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor.

0-100 km/s hızlanma süresi 15 saniyenin üzerinde olan otomobilin azami hızı da 158 km/s civarında.

Toyota, kompakt modelin karma yakıt tüketimini de manuel seçenekle birlikte 4.7 lt/100 km olarak açıkladı.

GELECEK YIL AVRUPA'DA

Yeni Toyota Aygo X, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Ancak fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.