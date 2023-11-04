Yeni Toyota C-HR hattan çıkış töreni Sakarya'da yapıldı: Üretim resmen başladı Türkiye’nin ilk şarj edilebilir hibrit otomobili yeni Toyota C-HR, dünyada ilk kez Toyota Otomobil Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek. Şirket, Sakarya'daki fabrikasında hattan çıkış töreni gerçekleştirdi.

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında gerçekleştirdiği törenle birlikte, yeni Toyota C-HR modelinin üretimine resmen başladı.

Yeni nesil Toyota C-HR ile Toyota’nın Avrupa’daki tesislerinde ilk şarj edilebilir otomobil ve batarya üreten fabrikası unvanını alan şirket, Türkiye’yi hibrit otomobil üretim üssü haline getiriyor.

Ensonhaber'in de katıldığı hattan çıkış töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin ve Toyota Motor Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata çeşitli açıklamalarda bulundu.

Toplam yatırım 2.5 milyar euroya çıktı

308 milyon euro ilave yatırım ile üretimine başlanan yeni nesil Toyota C-HR ve PHEV batarya üretimi ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin ülkemizdeki toplam yatırımı 2,5 milyar euroya ulaştı.

Yeni Toyota C-HR, ihracat pazarlarına Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da dahil ederek Okyanusya Bölgesine ihracata başlamış oldu.

Sakarya’daki tesis bünyesinde kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattı ile şirket, Toyota’nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geliyor.

Toyota Türkiye CEO'su Şahin'den açıklamalar

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin de 1990 yılında kurulan şirketin, geçen sürede yaptığı yatırımlarla ilgili bilgiler verdi ve şu ifadeleri kullandı:

Yeni Toyota C-HR aracımızı devreye almak için çevreyle dost teknolojiler kullanarak 308 milyon euro yatırım yaptık ve toplam yatırım tutarımız 2,5 milyar euroya ulaştı.​​​​​



Artık Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da Toyota Türkiye yapımı otomobiller ihraç edeceğiz. ​​​​​Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 50 milyar dolarlık ihracatımızı her geçen gün daha da artıracağız.​​​​​​​



Ne zaman ihtiyacımız olsa yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen, önümüzü açan değerli katkıları ve destekleri için devletimize, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın bakanlarımıza, Yatırım Ofisimizin değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz​​​​​.

Kacır: Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hep birlikte Türkiye'nin otomotiv sektörünü sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

Türkiye, rekabetçi iş ortamıyla cazip teşvikleriyle güçlü finans sistemi ve makroekonomik yapısıyla nitelikli insan kaynağıyla yatırımlarınız için karlı ve güvenli bir limandır. Bugün Türkiye'de yatırım yapmanın tam zamanıdır.



Toyota Türkiye, otomotiv endüstrisinde söz sahibi olmamızda, vizyoner projeleri ve yeni yatırımlarıyla çok önemli bir yere sahip.

Kacır, Toyota Türkiye'nin yıllık 280 bin adetlik üretim kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'da en yüksek hacimli otomobil üretim merkezi olduğunu, ayrıca 2022'de 3,4 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin 2. büyük otomotiv ihracatçısı olduğunu dile getirdi.

Toyota'nın bugün de Türkiye'ye duyduğu güvenle yatırımlarına bir yenisini daha eklediğine işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlk şarj edilebilir hibrit otomobilini ülkemize kazandırıyor. Bu tesis, ülkemizin mobilite ekosisteminin dönüşümüne ve rekabetçiliğine çok önemli katkılar sağlayacak.



Ayrıca bünyesinde kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattıyla bu tesis; Toyota'nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geliyor.



Bu yatırım; sadece üretim ve kapasite artışı değil, aynı zamanda Toyota'nın küresel bir vizyonu olan çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilirliği Türkiye'ye taşıdığının göstergesi.



Toyota Türkiye'nin 308 milyon avroluk yatırımlarının Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Kacır, Türk sanayisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünün, çarpan etkisiyle istihdamdan ihracata her alanda ekonomiye güç kattığına dikkati çekerek, 254 milyar dolarlık ihracatın aslan payını 31,5 milyar dolarla otomotiv sektörünün aldığını belirtti.

Ülkede otomotiv sektörünün her geçen gün geliştiğine, küresel otomotiv endüstrisinde de çok önemli dönüşüm yaşandığına değinen Kacır, hızlı şehirleşme, dijitalleşme, deneyim odaklı müşteri eğilimleri, yüksek hızda iletişimin, otomotiv endüstrisindeki beklentileri yeniden tanımladığını ifade etti.

Yeni Toyota C-HR neler sunacak

Tüm proje hazırlık süreci TMMT mühendisleri ve çalışanları tarafından yürütülen ve C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını en çarpıcı şekilde yansıtan yeni Toyota C-HR, Toyota Yeni Global Platformu (TNGA-2) üzerinde Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonlarıyla üretilmeye başlandı.

Yeni Toyota C-HR, ihracat pazarlarına Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da dahil ederek Okyanusya Bölgesine ihracata başlamış oldu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sınıfının en iyisi konumundaki Şarj Edilebilir Hibrit yeni nesil Toyota C-HR ile sunmuş olduğu 66 km batarya menzili ve 19 gr/km CO2 emisyonu ile karbon dioksit azaltımına önemli oranda katkı sağlıyor.

1,8 Hibrit, 2,0 Hibrit, 2,0 Hibrit 4 Çeker ve 2,0 Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ile müşterilerine 4 farklı elektrifikasyon çözümü sunan yeni Toyota C-HR’da eskisine göre geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı iki katına çıkarılırken araç içi pek çok kaplama malzemesi ve plastik parçalardan oluşan 100’den fazla parça geri dönüştürülen malzemelerden üretiliyor.

Hayvansal deri ürünleri kullanımı en aza indirilen yeni Toyota C-HR’da tasarım ve yeni teknoloji ile araç ağırlığı azaltılarak iklimlendirme ihtiyacı da en aza indirgendi.

Tüm bu özellikleri ile yeni Toyota C-HR çevre dostu bir otomobil olarak öne çıkıyor ve Toyota’yı 2030 karbon nötr hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor.