Yeni Toyota C-HR Hybrid’in Türkiye fiyatı belli oldu Toyota, SUV segmentinde dünya çapında başarılı satış rakamlarına ulaşan C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu.

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında gerçekleştirdiği törenle birlikte, yeni Toyota C-HR modelinin üretimine geçtiğimiz hafta resmen başlamıştı.

Yeni nesil Toyota C-HR ile Toyota’nın Avrupa’daki tesislerinde ilk şarj edilebilir otomobil ve batarya üreten fabrikası unvanını alan şirket, Türkiye’yi hibrit otomobil üretim üssü haline getiriyor.

Yeni Toyota C-HR satışa çıktı

Toyota, SUV segmentinde dünya çapında başarılı satış rakamlarına ulaşan C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa çıkardı.

Beşinci nesil 1.8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirebiliyor.

WLTP ölçümlerine göre 4.8 lt/100 km. ortalama tüketimiyle dikkat çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik oldukça düşük CO2 emisyon değerlerine sahip

Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor.

Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Otomobilin renk seçenekleri arasında ise Amber, Kristal Gümüş Gri, Galaksi Beyazı, Pasifik Mavi, Egzotik Kırmızı ve Ametist Moru gibi aracın çekiciliğini artıran birçok farklı seçenek bulunuyor.

Türkiye fiyatı

1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, 1 milyon 550 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla 9 Kasım’dan itibaren Toyota Plazalarda yerini aldı.