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    Yeni Toyota Corolla Cross ekimde Türkiye'de

    Haziran ayında Yaris Cross'u satışa sunan Toyota Türkiye'nin SUV atağı yeni Corolla Cross ile devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 09:41
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    Yeni Toyota Corolla Cross ekimde Türkiye'de

    Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça popüler.

    Türkiye'de en çok satan modellerden Toyota Corolla'nın Cross versiyonu yakında ülkemizde satışa sunulacak.

    Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hem otomotiv pazarının geneliyle hem de Toyota'nın ülkemizdeki ürün gamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Toyota Corolla Cross ekimde Türkiye'de

    Buna göre, geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan yeni Toyota Corolla Cross modeli ekim ayında Türkiye'de olacak.

    Haziran ayında satışa sundukları Yaris Cross ve ekim ayında satışa sunulacak Corolla Cross ile Toyota satışlarındaki SUV oranının artacağını belirten Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Son dönemde SUV’lar öne çıkarken Toyota olarak C-HR, Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser olmak üzere geniş bir SUV yelpazesine sahip hale geldik.

    Crossover ve SUV tarzı araçlara doğru ürün gamında da bir yönelme var. Yeni gelecek Corolla Cross, satış adetleri anlamında çok olumlu katkılar sağlayacak. Çünkü Corolla Cross segment olarak çok önemli bir yerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

    toyota corolla cross

    Toyota Corolla Cross neler sunuyor

    Toyota Corolla Cross'un Avrupa pazarı için geliştirilen versiyonunda 197 beygirlik 2.0 litre hibrit sistem kullanılıyor. Buna karşın, Türkiye'de vergi dezavantajından dolayı 122 beygirlik 1.8 litre hibrit sistem kullanılacak.

    Bunun dışında araçta 12.3 inçlik dijital kokpit, 10.5 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, kontrollü hızlanma fonksiyonuna sahip çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici ve güvenli çıkış asistanı gibi pek çok özellik mevcut.

    toyota

    toyota corolla


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