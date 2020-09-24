Yeni Toyota Hilux Türkiye'de satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

Türkiye tanıtım videosu çekimleri, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak bilinen Bayburt ile Of/Trabzon arasındaki Derebaşı virajlarında gerçekleştirilen yeni Toyota Hilux, satışa sunuldu.

Dünyanın en çok tercih edilen pick-up modellerinden olan Toyota Hilux'un yeni jenerasyonu, ülkemizde düzenlenen online ietkinlik ile birlikte Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

Yenilenen Hilux, tasarımını ileriye taşıyarak daha güçlü görüntüsüyle dikkati çekici hale geldi. Ön tampon, ön ızgara, LED farlar yeniden tasarlanırken, LED ön sis farlar da aracı daha şık hale getirdi. Hilux’un dış tasarımı, LED arka stop lambalarıyla tamamlandı.

Hem şehir içerisinde hem de arazide etkileyici bir tarz sunan Toyota Hilux, yeni 18 inç alüminyum jant tasarımlarıyla öne çıkıyor. Yeni Hilux’ta, mevcut renk seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni alternatif daha eklendi.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Hilux’un tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunulurken, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.

ÜÇ FARKLI DONANIM SEVİYESİ

Toyota, yenilenen Hilux modelini Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuyor. Hi-Cruiser ve Invincible donanım seviyeleri; premium LED farlar, LED arka stop lambaları, 18 inç alaşım jantlar gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Bununla birlikte her donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri standart olarak yer alıyor.

Geliştirilmiş 8 inç ekrana sahip multimedya sistemi, daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi.

Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı ve her türlü sürüş koşulunda rahatlık sağlayan mekanik düğmelerin kombinasyonuyla kolay bir kullanım elde edildi.

Hilux'ın 4x4 versiyonlarında sunulan aktif elektronik çekiş kontrol sistemi A-TRC, üst versiyonlarda ek özelliğin geliştirilmesi ile araç 4x2 moduna alındığında da aktif halde çalışabiliyor.

Böylelikle bu sistem, şehir içi kullanımlarda da daha güvenli viraj dönüşü ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

450 kg artan kapasiteyle 3.5 tonluk römork çekme kapasitesi ise yeni Hilux her türlü beklentiyi aşmayı başarıyor. Bununla birlikte Hilux'ta elektronik fren donanımları arasında Yokuşta Kalkış Destek Sistemi ve Eğim İniş Kontrol Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

TOYOTA HİLUX TÜRKİYE FİYATI

Türkiye tanıtım videosu çekimleri dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak bilinen Bayburt ile Of/Trabzon arasındaki Derebaşı virajlarında gerçekleştirilen yeni Hilux, 252 bin TL ile 319 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla ülkemizde satışa çıktı.

Hilux 2.4L 4x2 Adventure: 252 bin TL

Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T: 259 bin 900 TL

Hilux 2.4L 4x4 Adventure: 292 bin 500 TL

Hilux 2.4L 4x4 Adventure: 292 bin 500 TL

Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T: 304 bin 900 TL