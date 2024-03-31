Yeni Toyota Land Cruiser Prado Türkiye'ye geliyor Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini üçüncü çeyrekte Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı Land Cruiser modelinin üzerindeki örtüyü geçen yıl kaldırmıştı.

170'in üzerinde ülke ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota'nın en çok satan modellerinden biri olmayı başardı.

Toyota, 70 yılı aşkın bir süredir gücün ve dayanıklılığın simgesi haline gelen Land Cruiser modelinin yeni neslini ülkemize getiriyor.

3. çeyrekte Türkiye'de

Toyota, yeni Land Cruiser Prado modelini, üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’de satışa sunacak.

Yeni Land Cruiser Prado neler sunuyor

Tasarım anlamında dikkat çekici olan Land Cruiser Prado, performans anlamında da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor, yakıt verimliliği ve yüksek performans arasında güçlü bir denge sunacak şekilde tasarlandı.

204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu motorun çekme kapasitesi 3 bin 500 kilogram olarak açıklandı.

Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor (279 HP) sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirilerek dinamik ve güçlü bir sürüş sağlıyor.

Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 HP gücüne sahip 2.7 litre versiyonu olacak.

Toyota, aynı zamanda 2025 yılında Avrupa’da Land Cruiser'ın mild hibrit versiyonunu da tanıtacak.