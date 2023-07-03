Yeni Toyota Prius, Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı Toyota, yeni modeli Pirus'ın tasarımı ile uluslararası ödül kazandı. Toyota Prius'un ilk bakışta dikkat çeken tasarımını takdir eden Red Dot Tasarım Ödülleri, yıllık 20 bin civarında başvuru ile dünyadaki en büyük tasarım yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

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Toyota'nın bir süredir gündemde olan 2023 Prius modelinin üzerindeki örtü kalktı. Japon firma, yeni tasarım dilini benimsediği otomobilini geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

Yeni Prius, tamamen yenilenen tasarımıyla da ses getirmeyi başardı. Toyota'nın ikonik kama şekli, beşinci nesil Prius'ta zarif ve modern bir şekilde evrimleşiyor.

Bu dinamik tasarım Prius'un prestijli 2023 Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanmasını sağladı. Prius'un 25 yıldan daha uzun zamandır bir imzası haline gelen bu tasarımı, yeni nesilde coupe tarzı bir siluet ve sportif dokunuşlarla yeni bir seviyeye taşınıyor.

Toyota Prius'un ilk bakışta dikkat çeken tasarımını takdir eden Red Dot Tasarım Ödülleri, yıllık 20 bin civarında başvuru ile dünyadaki en büyük tasarım yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 60 yıldan daha uzun süredir 'Ürün Tasarımı', 'İletişim Tasarımı' ve 'Tasarım Konsepti' kategorilerinde yenilikçi tasarımlar taçlandırılıyor.

"En iyinin en iyisi"

Yeni Prius, 43 üyeden oluşan uluslararası bir jüri tarafından tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından 'Ürün Tasarımı' kategorisinde en yüksek ödül olan 'En İyinin En İyisi' unvanına layık görüldü.