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    Yeni Toyota Sienta tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota, yeni Sienta modelini Japonya'da tanıttı. Aracın özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:28
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    Yeni Toyota Sienta tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Toyota, kendi evi Japonya'da yeni Sienta modelini görücüye çıkardı. Üç sıra koltuk düzeniyle satışa çıkacak kompakt minivan, hibrit motor seçeneğiyle geliyor.

    2023 Toyota Sienta, ülkemizde de satılan Yaris ve Yaris Cross modellerinin kullandığı TNGA-B platformunu temel alıyor.

    Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında opsiyonel olarak sunulan dijital gösterge paneli bulunurken merkezde ise 10.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

    Toyota, kabin yüksekliğinin 20 mm kadar artırıldığını ve ikinci sıradaki koltukların daha fazla bacak ve baş mesafesi sunacak biçimde yeniden tasarlandığını belirtiyor

    Yeni Toyota Sienta tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri #1

    Toyota Sienta motor seçenekleri

    2023 Toyota Sienta'nın kaputu altında 1.5 litre Dynamic Force benzinli motora yer veriliyor. Ayrıca aynı motorun bir veya iki elektrik motoruyla ve küçük bir lityum iyon batarya ile desteklendiği hibrit seçenekler de var.

    Önden veya dört tekerlekten (E-Four) çekişli olarak satın alınabilen araçta 10 ileri Direct Shift CVT görev yapıyor.

    Japonya'da siparişe açılan yeni Toyota Sienta'nın fiyatı 1.950.000 Yen (257 bin TL) ile 3.108.000 Yen (410 bin TL) arasında değişiyor.

    toyota sienta

    toyota sienta

    toyota sienta

    toyota sienta


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