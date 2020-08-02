Yeni Toyota Yaris kasımda ülkemize geliyor

Toyota, Yaris’in tamamen yeni dördüncü neslini kasım ayında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, yenilenen hibrit motor seçeneğiyle geliyor.

Toyota'nın TNGA mimarisi üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu.

Yeni nesil hibrit motor, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris ile şarj kaygısı yaşanmadan yolculuk yapılabiliyor.

YENİ VERİMLİ HİBRİT MOTOR

Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris'in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor.

Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi.

Yeni Yaris'te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor bulunuyor.

VERİMLİLİK ARTIRILDI

Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris'in genel verimliliği yüzde 20 yükseltildi ve sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP'ye çıkarıldı.

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor.

Araçta CO2 emisyonu 85 g/km'ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü.

Toyota, bugüne kadarki en gelişmiş Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemlerine Yeni Yaris'te yer verdi.

Yeni Yaris'te sürücü yardımcılarının yanı sıra, yandan çarpmalarda daha yüksek yolcu koruması için segmentinde ilk olacak merkez hava yastığı bulunacak.