Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris modelini Türkiye pazarında satışa sundu. İşte Toyota Yaris özellikleri ve fiyatı...

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Yaris'in dördüncü nesli, yenilenen hibrit motor seçeneğiyle geliyor.

Toyota'nın TNGA mimarisi üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu.

Yeni nesil hibrit motor, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris ile şarj kaygısı yaşanmadan yolculuk yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

”Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota’nın itici gücü olacaktır.

"YÜZDE 20 DAHA AZ YAKIT TÜKLETİMİ"

Tamamen yenilenen Yaris’in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Bunun yanında ayrıca Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamımız da tamamen yenilenmiş oldu. Bu verimlilik çok yüksek rekabetin bulunduğu bu sınıfta hem markamıza hem de Yeni Yaris’i tercih eden kullanıcılara büyük avantaj sağlayacaktır.”

HEDEF YIL SONUNA KADAR 400 SATIŞ

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 64 bin adetlik Yaris satışı gerçekleştirdiklerini bildiren Bozkurt, “2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2.100 adetlik Yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.

TOYOTA YARIS TEKNİK DETAYLAR

Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. Söz konusu platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu.

Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.

Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor.

Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

TOYOTA YARIS TÜRKİYE FİYATI

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek yeni Yaris benzinli 209 bin 100 liradan, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.



