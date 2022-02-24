Yeni Volkswagen Amarok böyle görünecek

Bu yıl tanıtılması beklenen 2022 Volkswagen Amarok'un nasıl görüneceğine dair yeni bilgisayar çizimleri oluşturuldu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonu bu yıl tanıtmaya hazırlanıyor.

Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte banttan indirecek.

Volkswagen'in, Ford Ranger pick-up'ının platformuna ortak olması ise Amarok'un ikinci jenerasyonunun devamını sağlamış bulunuyor.

Aksi takdirde firma, Amarok'un üretim maliyetlerinden dolayı bu modeli sonlandırma düşüncesini gözden geçiriyordu.

YENİ AMAROK BÖYLE GÖRÜNECEK

Yeni 2022 Volkswagen Amarok'la ilgili şimdiye kadar birçok ipucu görseli paylaşıldı. Render'larıyla ünlü Rus Kolesa da bu görsellerden yola çıkarak yeni Amarok'un muhtemel tasarımını ortaya koyan görüntüler oluşturdu.

Alman üretici, söz konusu çizimlerin yeni Amarok'un üretime yakın halini gösterdiğini açıklamıştı. Bu nedenle yeni fotoğraflar, muhtemelen aracın son halini gösteriyor.

Yeni nesil pickup'un teknik detayları henüz belli olmasa da yeni Ford Ranger ve onun T6 platformunu temel alacağı biliniyor.

Ayrıca selefine göre 10 cm daha uzun ve 40 mm daha geniş bir araç olacak Amarok'un, yerden yüksekliği de mevcut modele göre daha fazla olacak.

Amarok, satışa sunulduğu pazara göre farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. V6 TDI dizel ünite Alman marka tarafından onaylandı. Ayrıca Amarok R versiyonunun üretilme ihtimali de var.