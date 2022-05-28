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    Yeni Volkswagen Amarok'tan ipucu geldi

    Geliştirme süreci devam eden ve bu yıl tanıtılması planlanan 2022 Volkswagen Amarok'tan yeni ipucu görseli yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 08:59
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    Yeni Volkswagen Amarok'tan ipucu geldi

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonu bu yıl tanıtmaya hazırlanıyor.

    Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte banttan indirecek.

    Yeni Volkswagen Amarok temmuzda geliyor

    Ford, yenilenen Amarok'u Güney Afrika'daki bir fabrikada bir araya getirerek üretimini gerçekleştirecek.

    Arkadan çekişli, yarı zamanlı 4x4 ve tam zamanlı 4x4 konfigürasyonlarında, benzinli ünite de dahil olmak üzere 2.0 litrelik dört silindirli motor çeşitleriyle satışa çıkacak olan Amarok'un tanıtım tarihi 7 Temmuz olarak açıklandı.

    volkswagen amarok

    Amarok'un en üst düzey güç aktarma organı ise 3.0 litrelik bir V6 TDI olacak. Böylelikle kurulum, 250 beygir gücü ve 600 Nm tork üretebilecek.

    Amarok, satışa sunulduğu pazara göre farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni aracın yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

    Yeni ipucu görseli geldi

    Yeni nesil Volkswagen Amarok ile ilgili ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Alman üretici, bu kez yeni Amarok'un farlarını gösterdi.

    Aşağıdaki görselde, yeni nesil 2022 Volkswagen Amarok'ta opsiyon olarak sunulacak olan matrix LED farları görüyoruz.

    Söz konusu aydınlatmalarda şirketin IQ.Light teknolojisinden faydalanılıyor. Yeni Amarok'u "premium pickup" olarak nitelendiren şirket, giriş seviye donanım seviyeleri de dahil olmak üzere LED farları standart olarak sunacak. IQ.Light matrix LED teknolojisi ise üst seviyelerde bulunacak.

    amarok

     

    amarok

    amarok


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