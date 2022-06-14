Yeni Volkswagen Amarok'tan ipucu görseli geldi

Geliştirme süreci devam eden ve bu yıl tanıtılması planlanan 2022 Volkswagen Amarok'tan yeni ipucu görseli yayınlandı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonu bu yıl tanıtacak.

Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte üretecek.

Yeni Volkswagen Amarok temmuzda geliyor

Ford, yenilenen Amarok'u Güney Afrika'daki bir fabrikada bir araya getirerek üretimini gerçekleştirecek.

Arkadan çekişli, yarı zamanlı 4x4 ve tam zamanlı 4x4 konfigürasyonlarında, benzinli ünite de dahil olmak üzere 2.0 litrelik dört silindirli motor çeşitleriyle satışa çıkacak olan Amarok'un tanıtım tarihi 7 Temmuz olarak açıklandı.

Amarok'un en üst düzey güç aktarma organı ise 3.0 litrelik bir V6 TDI olacak. Böylelikle kurulum, 250 beygir gücü ve 600 Nm tork üretebilecek.

Amarok, satışa sunulduğu pazara göre farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni aracın yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

Amarok'tan yeni ipucu görseli geldi

Yeni nesil Volkswagen Amarok ile ilgili ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Alman üretici, bu kez yeni Amarok'un iç mekanını paylaştı.

Solda Volkswagen'in alışık olduğumuz üç kollu direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Merkezde ise dikey olarak konsola gömülü dokunmatik multimedya ekranı var.

2023 Volkswagen Amarok'taki multimedya ekranı donanım seviyesine göre 10 inç veya 12 inç olarak karşımıza çıkacak.

Görselde yer almasa da 2023 Volkswagen Amarok'un teknolojileri arasında dijital gösterge panelinin de bulunacağını biliyoruz.

Bunun dışında IQ.Light Matrix LED teknolojisi, 30'dan fazla sürücü yardımcı sistemi, 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve premium ses sistemi de yeni nesil pickup'ta tercih edilebilen özelliklerden olacak.