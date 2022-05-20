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    Yeni Volkswagen Amarok'un tanıtım tarihi belli oldu

    Gelen bilgilere göre yeni Volkswagen Amarok, temmuz ayında tanıtılacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:29
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    Yeni Volkswagen Amarok'un tanıtım tarihi belli oldu

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sevilen pick-up modeli Amarok'un yenilenen versiyonu bu yıl tanıtmaya hazırlanıyor.

    Ticari araçları konusunda bir ortaklığa imza atan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte banttan indirecek.

    Volkswagen'in, Ford Ranger pick-up'ının platformuna ortak olması ise Amarok'un ikinci jenerasyonunun devamını sağlamış bulunuyor.

    Aksi takdirde firma, Amarok'un üretim maliyetlerinden dolayı bu modeli sonlandırma düşüncesini gözden geçiriyordu.

    Yeni Volkswagen Amarok temmuzda geliyor

    Ford, yenilenen Amarok'u Güney Afrika'daki bir fabrikada bir araya getirerek üretimini gerçekleştirecek.

    Arkadan çekişli, yarı zamanlı 4x4 ve tam zamanlı 4x4 konfigürasyonlarında, benzinli ünite de dahil olmak üzere 2.0 litrelik dört silindirli motor çeşitleriyle satışa çıkacak olan Amarok'un tanıtım tarihi 7 Temmuz olarak açıklandı.

    volkswagen amarok

    Amarok'un en üst düzey güç aktarma organı ise 3.0 litrelik bir V6 TDI olacak. Böylelikle kurulum, 250 beygir gücü ve 600 Nm tork üretebilecek.

    Ford'un SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi ile karşımıza çıkacak yeni Amarok için üst düzey Panamericana ve Aventura donanım seviyelerinin gelmesi planlanıyor.

    Amarok, satışa sunulduğu pazara göre farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni aracın yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

    amarok

    amarok


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