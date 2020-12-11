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    Yeni Volkswagen Caddy, şubatta Türkiye'ye geliyor

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in hafif ticari modeli Caddy, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 09:44
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    Yeni Volkswagen Caddy, şubatta Türkiye'ye geliyor

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hafif ticari aracı Caddy'nin beşinci nesli, Türkiye'ye gelmek için artık gün sayıyor.

    Yapılan açıklamaya göre yeni Volkswagen Caddy, şubat ayında Türkiye yollarına çıkacak.

    Alman markanın yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk hafif ticari araç modeli Caddy'nin, bu sayede öncüsüne göre daha fazla binek araç özelliği sunduğu kaydedildi.

    volkswagen caddy

    Yeni Caddy'de dijitalleştirilmiş ön konsol, donanım seviyesine bağlı olarak 6.5 inçten, 8.25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak geliyor.

    Araçta nesil değişimi ile birlikte yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltuklar ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikler yer alıyor.

    MOTOR SEÇENEKLERİ

    Yapılan açıklamaya göre yeni Caddy, Türkiye'de 2.0 litrelik dizel bir motorla satın alınabilecek. Araçtaki güç seçeneğinin 122 beygir güç ve 320 Nm tork sağladığı belirtildi.

    Yeni Caddy'de yer verilen donanımlar arasında yeni sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Bu özelliker, eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı olarak açıklanıyor.

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

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