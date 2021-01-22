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    Yeni Volkswagen Caddy'nin Türkiye fiyatı belli oldu

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in hafif ticari modeli Caddy, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayarken, modelin Türkiye fiyatı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 14:18
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    Yeni Volkswagen Caddy'nin Türkiye fiyatı belli oldu

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hafif ticari aracı Caddy'nin beşinci nesli, Türkiye'ye gelmek için artık gün sayıyor.

    Yapılan açıklamaya göre yeni Volkswagen Caddy, ocak ayı sonuna doğru Türkiye yollarına çıkacak.

    Alman markanın yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk hafif ticari araç modeli Caddy; Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle müşterileriyle buluşacak.

    volkswagen caddy

    Yeni Caddy'de dijitalleştirilmiş ön konsol, donanım seviyesine bağlı olarak 6.5 inçten, 8.25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak geliyor.

    Araçta nesil değişimi ile birlikte yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltuklar ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikler yer alıyor.

    MOTOR SEÇENEKLERİ

    Yapılan açıklamaya göre yeni Caddy, Türkiye'de 2.0 litrelik dizel bir motorla satın alınabilecek. Araçtaki güç seçeneğinin 120 beygir güç ve 320 Nm tork sağladığı belirtildi.

    Yeni Caddy'de yer verilen donanımlar arasında yeni sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Bu özelliker, eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı olarak açıklanıyor.

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY TÜRKİYE FİYATI

    • Volkswagen Caddy 2021 Impression:  224 bin 900 TL
    • Volkswagen Caddy 2021 Life: 241 bin 900 TL
    • Volkswagen Caddy 2021 Style: 279 bin 900 TL
    • Volkswagen Caddy Cargo 2021. 172 bin 900 TL

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

    VOLKSWAGEN CADDY

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