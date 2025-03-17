Yeni Volkswagen California Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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Volkswagen Ticari Araç, Türkiye pazarında büyük ilgi gören California modelini yenileyerek tekrar satışa sundu.

280 binden fazla üretilen ve karavan tutkunlarının vazgeçilmezi olan Yeni California, dış tasarımı ve iç mekanındaki yeniliklerle dikkat çekiyor.

"Tüm zamanların en yenilikçi California'sı" sloganıyla piyasaya sürülen model, lüks ve konforu bir araya getirerek karavan deneyimini üst seviyeye taşıyor.

YENİLİKÇİ TASARIM VE İÇ MEKAN

Yeni California, ferah iç mekanı, yenilenmiş kamp aracı mimarisi ve modern karavan kontrol paneliyle dikkat çekiyor.

Önceki nesillerden gelen açılır pop-up tavan ve özenle planlanmış iç mekan detayları korunarak, müşteri memnuniyeti artırılıyor.

Ayrıca, dijital yenilikler ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, konfor ve fonksiyonellik açısından kullanıcı beklentilerini karşılıyor.

ÇEVRE DOSTU HİBRİT MOTOR VE ÜSTÜN PERFORMANS

Volkswagen Ticari Araç'ın Multivan eHybrid modelinin uzun şasi versiyonuna dayanan MQB platformunda üretilen Yeni California, güçlendirilmiş PHEV sistemi ve 4MOTION özelliği ile üstün performans sunuyor.

245 PS gücündeki motor, çevre dostu bir sürüş deneyimi sağlarken, karavan tutkunlarına güçlü ve güvenilir bir yol arkadaşı oluyor.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

Yeni California Ocean 1.5 TSI eHybrid (3+1) Uzun Şasi 245 PS DSG 4MOTION modeli, lansmana özel 4 milyon 699 bin TL fiyatıyla Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarında yerini aldı.

Bu fiyat, karavan tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Karavan tutkunları, bu lüks ve konforlu modeli yakından incelemek için yetkili satıcılara başvurabilirler.