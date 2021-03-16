Yeni Volkswagen Golf, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Volkswagen, dünya çapında en çok satan modeli Golf'ün yeni neslini ülkemize getirdi. İşte yeni Volkswagen Golf fiyatı ve özellikleri...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in dünya genelinde en çok satan modeli olan Golf, 10 aylık bekleyişin ardından sekizinci nesli ile Türkiye'ye geldi. Böylelikle yeni Volkswagen Golf fiyat listesi, donanım paketleri ve motor seçenekleri de belli oldu.

Boyutlarda ciddi değişimler yaşamayan Volkswagen Golf modelinin uzunluğu 4284 milimetreye kadar çıkartılmış. Modelin genişliği 1789 mm, yüksekliği 1456 mm ve aks mesafesi ise 2636 mm olarak açıklanmış durumda.

DÖRT FARKLI DONANIMLA GELDİ

Ülkemizde Impression, Life, Style ve R-Line adı verilen dört farklı donanım paketi ile satışa sunulacak olan Golf 8, ikisi hibrit üç farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

VOLKSWAGEN GOLF TEKNİK DETAYLAR

Volkswagen Golf'te, ilk basamakta standart 1.0 litrelik 110 bg gücündeki benzinli motor bizleri karşılıyor. 48 voltluk yarı hibrit desteğe sahip eTSI kod adlı motorun 1.0 ve 1.5 litrelik versiyonları ise donanım seçeneklerinin ilerleyen basamaklarında kendine yer buluyor.

VOLKSWAGEN GOLF TÜRKİYE FİYATI

Volkswagen, Golf 8'in başlangıç fiyatını 223 bin 500 TL olarak açıkladı. Lansmana özel 300 model ise 196 bin 500 TL'den alıcı bulacak.

Yeni Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Manuel - 223 bin 500 TL (Lansman fiyatı 196 bin 900 TL)

Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Life DSG - 314 bin TL

Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Style DSG - 346 bin TL

Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS R-Line DSG - 365 bin TL

Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS Style DSG - 379 bin TL

Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS R-Line DSG - 398 bin TL