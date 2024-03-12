Yeni Volkswagen Passat Türkiye’de satışa sunuldu Volkswagen’in başarılı modeli Passat, 9. neslinde artık daha premium bir model haline geldi. Önemli ölçüde iyileştirilen standart donanımı ve teknoloji güncellemesiyle yeni Passat, Türkiye'de satışa çıktı.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını geçen yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, 2024 Passat modelini sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle üretemeye başlamıştı.

Yeni Passat Türkiye'de

Volkswagen’in başarılı modeli Passat, 9. nesliyle Türkiye'de satışa çıktı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Yeni Passat neler sunuyor

Yeni Passat, Türkiye’de 3 farklı motor tipi ile satışa sunuluyor. Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 eTSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor.

4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor.

2.0 TDI motor 193 PS güç ve 400 Nm tork üretirken, yüksek performansı ile öne çıkan ve 265 PS güç üreten 2.0 TSI motor ise 400 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor.

Yeni Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor.

Passat tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor.

Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”, Yeni Passat’ın tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Volkswagen Passat fiyat listesi

1,5 eTSI 150 PS Business DSG - 2 milyon 433 bin TL

1,5 eTSI 150 PS Elegance DSG - 2 milyon 713 bin TL

1,5 eTSI 150 PS R-Line DSG - 2 milyon 787 bin TL

2,0 TDI SCR 193 PS Elegance 4M DSG - 4 milyon 215 bin TL

2,0 TSI 265 PS R-Line 4M DSG - 4 milyon 240 bin TL

2,0 TDI SCR 193 PS R-Line 4M DSG - 4 milyon 318 bin TL