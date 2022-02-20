Yeni Volkswagen T-Cross Türkiye fiyatı belli oldu

Volkswagen'in Polo temelli kompakt modeli yeni 2022 T-Cross'un Türkiye fiyatı açıklandı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Polo temelli kompakt modeli yeni 2022 T-Cross'un Türkiye fiyatını açıkladı. Fiyata geçmeden önce, otomobilin özelliklerine kısaca göz atalım.

Yeni Volkswagen T-Cross, Türkiye'de 1.0 litre TSI motorla tercih edilebiliyor. Söz konusu motor 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor.

Life donanım seviyesinde manuel şanzıman ve DSG seçenekleri mevcut. Bir üst basamaktaki Style donanım seviyesi ise sadece DSG ile tercih edilebiliyor.

İÇ MEKAN

Kompakt modelin yaşam alanında donanım seviyesine göre 10,25 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 8 inç 'Discover Media' radyo ve navigasyon sistemi var.

Söz konusu sistemde Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Bunun yanı sıra 8 hoparlörlü 300 watt Beats Audio ses sistemi ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi de müşterilere sunulan diğer özellikler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE FİYATI

Volkswagen'in bu yılki sürprizlerinden biri olan yeni 2022 Volkswagen T-Cross'un Türkiye fiyat listesi 448 bin 300 TL'den başlıyor.

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel - Life - 448 bin 300 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG - Life - 541 bin TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG - Style - 587 bin 600 TL