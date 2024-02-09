Yeni Volkswagen T-Cross Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Volkswagen SUV ailesinin en kompakt modeli olan T-Cross, yenilenerek ülkemizde satışa sunuldu.

ensonhaber.com

Şubat ayı itibarıyla Volkswagen showroom'larında yerini alan Yeni T-Cross, önemli ölçüde iyileştirilmiş standart donanım ve bir dizi teknoloji güncellemesiyle geliyor.

Yenilenen T-Cross, Türkiye'de ilk kez satışa sunulan R-Line donanım seviyesi ile dikkat çekiyor.

Volkswagen T-Cross neler sunuyor

Turbo 1.0 TSI 115 PS motorla Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunulan T-Cross, Parlak Sarı, Berrak Mavi ve Mercan Kırmızı olmak üzere üç yeni renk seçeneği ile alıcılarını bekliyor.

Volkswagen T-Cross, tüm donanım seviyelerinde yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 8 inçlik bilgi ve eğlence sistemi "Composition Media" ve 8 inçlik dijital gösterge paneli "Active Info Display" ile donatıldı.

Volkswagen'in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri arasında bulunan şerit takip asistanı "Lane Assist", acil durum frenleme sistemi "Front Assist", dinamik trafik işareti algılama sistemi "Dynamic Road Sign Display" ve gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi "Driver Attention Monitor", Yeni T-Cross'un tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Türkiye fiyatı

Türkiye'de 3 farklı donanım seviyesiyle sunulan Yeni T-Cross'un tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 1 milyon 493 bin TL'den başlıyor.