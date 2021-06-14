Yeni Volkswagen Taigo, bir kez daha görüntülendi

Yeni Volkswagen Taigo, bir kez daha görüntülendi

Nivus'un temelleri üzerine inşa edilecek ve coupe tasarımlı SUV olarak karşımıza çıkacak yeni Volkswagen Taigo, casus kameralara yakalandı.

Değişen tüketici tercihleri nedeniyle birçok marka, artık SUV modellerine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, coupe tasarımlı yeni SUV modelini bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya getirecek.

Alman otomotiv devi, küçük SUV yarışının yeni üyesi olan Volkswagen Taigo'nun gövde tasarımına ilişkin ilk ipucu görsellerini geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

Şimdi ise otomobilin çekilen yeni görüntüleri, aracı tüm detaylarıyla bir kez daha incelememize olanak sağlıyor.

VOLKSWAGEN TAIGO NELER SUNACAK

İlk kez mart ayında karşımıza çıkan Taigo, Volkswagen'in yayınladığı tasarımlarda daha agresif bir görüntüye sahipti. Fakat orijinal modelde, bu duruşun çok daha sade hale getirildiğini görebiliyoruz. Alman tasarımcılar, aracın son halinde çok daha oturaklı bir tasarımı tercih etmiş.

Paylaşılan görsellere baktığımızda, yeni Volkswagen Taigo'nun Nivus'a fazlasıyla benzediğini görüyoruz.

Yeni Volkswagen Taigo'nun motor yelpazesi ekonomik TSI ünitelerden oluşacak. Ancak motor seçenekleriyle ilgili hiçbir detay paylaşılmadı.

LED farların standart olarak sunulacağı SUV Coupe model, tamamen dijital kokpiti ve gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle dikkat çekecek.

Volkswagen'in Brezilya'daki başarılı modeli Nivus'un temelleri üzerine inşa edilecek Taigo, yıl sonuna doğru Avrupa pazarında satışa sunulacak.

İSPANYA'DA ÜRETİLECEK

Volkswagen Taigo, Avrupa pazarı için İspanya'daki Pamplona tesislerinde üretilecek. Otomobilin ülkemize gelmesi ise 2022'nin başlarını bulacak.