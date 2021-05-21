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    Yeni Volkswagen Taigo görüntülendi

    Nivus'un temelleri üzerine inşa edilecek ve coupe tasarımlı SUV olarak karşımıza çıkacak yeni Volkswagen Taigo, casus kameralara yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 09:10
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    Yeni Volkswagen Taigo görüntülendi

    Değişen tüketici tercihleri nedeniyle birçok marka, artık SUV modellerine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

    Bu markalardan biri olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, coupe tasarımlı yeni SUV modelini bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya getirmeyi planlıyor.

    Alman otomotiv devi, küçük SUV yarışının yeni üyesi olan Volkswagen Taigo'nun gövde tasarımına ilişkin ilk ipucu görsellerini geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

    Şimdi ise otomobilin çekilen yeni görüntüleri, aracı tüm detaylarıyla görmemize olanak sağlıyor.

    volkswagen taigo

    VOLKSWAGEN TAIGO ÖZELLİKLERİ

    Paylaşılan görsellere baktığımızda, yeni Volkswagen Taigo'nun Nivus'a fazlasıyla benzediğini görüyoruz.

    Yeni Volkswagen Taigo'nun motor yelpazesi ekonomik TSI ünitelerden oluşacak. Ancak motor seçenekleriyle ilgili hiçbir detay paylaşılmadı.

    LED farların standart olarak sunulacağı SUV Coupe model, tamamen dijital kokpiti ve gelişmiş sürüş asistan sistemleriyle dikkat çekecek.

    Volkswagen'in Brezilya'daki başarılı modeli Nivus'un temelleri üzerine inşa edilecek Taigo, yıl sonuna doğru Avrupa pazarında satışa sunulacak.

    İSPANYA'DA ÜRETİLECEK

    Volkswagen Taigo, Avrupa pazarı için İspanya'daki Pamplona tesislerinde üretilecek. Otomobilin ülkemize gelmesi ise 2022'nin başlarını bulacak.

    VOLKSWAGEN TAIGO

    VOLKSWAGEN TAIGO

    VOLKSWAGEN TAIGO

    VOLKSWAGEN TAIGO

    VOLKSWAGEN TAIGO

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