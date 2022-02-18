Yeni Volkswagen Taigo Türkiye fiyatı belli oldu

Nivus'un temelleri üzerine inşa edilen ve coupe tasarımlı SUV olarak karşımıza çıkan yeni Volkswagen Taigo'nun Türkiye fiyatı açıklandı.

Değişen tüketici tercihleri nedeniyle birçok marka, artık SUV modellerine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni SUV modeli Taigo'yu geçtiğimiz yıl yaz aylarında resmi olarak tanıtmıştı.

Coupe-SUV olarak adlandırılan gövde yapısıyla dikkat çeken yeni otomobil, Nivus modelinin temelleri üzerine inşa edildi.

VOLKSWAGEN TAIGO TEKNİK DETAYLAR

MQB A0 platformu üzerine inşa edilen Volkswagen Taigo; 4270 mm uzunluk, 1757 mm genişlik ve 2566 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor. 438 litrelik bagaj hacmine sahip otomobil, Polo modelindeki konsol tasarımıyla bizleri karşılıyor.

Otomobildeki MIB3 multimedya sistemi standart olarak 6.5 inç veya opsiyon olarak 9.2 inç dokunmatik ekranla tercih edilebiliyor. Söz konusu sistemde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de var.

Dokunmaya duyarlı klima kontrolleri, matrix LED farlar ve yarı otonom sürüşe imkan veren IQ.Drive teknolojisi de diğer opsiyonlar arasında yer alıyor.

Volkswagen'in yeni SUV modelinde dijital gösterge panelinin boyutu donanım seviyesine göre 8 inç veya 10,25 olarak değişiyor.

Merkezde ise konsola gömülü büyük bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği bulunurken, 3 bölgeli dokunmatik klima kontrolleri, kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de listede yer alıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Avrupa'da sadece önden çekişli olarak satın alınabilecek 2021 Volkswagen Taigo, 95 veya 110 beygir güç üreten 1.0 litre üç silindirli TSI ile 150 beygirlik 1.5 litre turbo dört silindirli ünitelerle tercih edilebilecek. Söz konusu üniteler; 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG ile eşleştirilmiş durumda.

VOLKSWAGEN TAIGO TÜRKİYE FİYATI

2022 Volkswagen Taigo'nun Türkiye fiyatları açıklandı. Üç farklı güç ve donanım seçeneğiyle gelen Taigo'nun fiyatı 515 bin TL'den başlıyor.

Yeni Taigo 1,0 TSI 95 PS Manuel - Life - 515 bin TL

Yeni Taigo 1,0 TSI 110 PS DSG - Life - 586 bin 800 TL

Yeni Taigo 1,0 TSI 110 PS DSG - Style - 661 bin TL

Yeni Taigo 1,0 TSI 110 PS DSG - R Line - 689 bin 800 TL

Yeni Taigo 1,5 TSI 150 PS DSG - Style - 704 bin 400 TL

Yeni Taigo 1,5 TSI 150 PS DSG - R Line - 753 bin 800 TL