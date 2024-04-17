Yeni Volkswagen Tiguan Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Volkswagen Tiguan yenilenerek 3. nesliyle Türkiye’de satışa çıktı. Otomobilin fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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İlk olarak 2007'de piyasaya sürülen Volkswagen'in başarılı modeli Tiguan, Alman marka için oldukça önemli bir yere sahip.

Özellikle boyutlarıyla ve SUV oluşuyla birçok kişinin tercihi olan Tiguan, yeni nesliyle ülkemizde satışa sunuldu.

1.5 lt mild hibrit motorla satışa çıkan yeni Tiguan, istenirse 2.0 lt dizel ve 2.0 lt benzinli versiyonlarla sipariş edilebilecek. Lüks segmente göz kırpan araç 3 donanım paketi ile müşterilerle buluşacak.

48V hafif hibrit sistemin entegre edildiği motorun 100 km'de 0,5 litreye kadar yakıt tasarrufu sağladığı ifade ediliyor.

Donanımlar

Yeni Tiguan'da donanım seviyesine göre sunulan IQ.Light HD Matrix farlar, LED stoplar, panoramik açılır cam tavan, ambiyans aydınlatma, sürüş profil seçimi, dijital kokpit, head up display, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı, geliştirilmiş aktif silindir yönetimi ACT Plus, geliştirilmiş adaptif şasi kontrolü DCC Pro, adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme asistanı ve akıllı park asistanı gibi öne çıkan donanımlarla satın alınabiliyor.

Volkswagen Tiguan Türkiye fiyatı

Tiguan fiyatları 2 milyon 35 bin TL ile 2 milyon 570 bin TL arasında değişiyor.