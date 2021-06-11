Yeni Volkswagen Transporter Multivan tanıtıldı

Yeni nesil Volkswagen Transporter, Multivan adlı versiyonuyla görücüye çıktı. İşte yeni Volkswagen Transporter Multivan özellikleri...

Transporter adlı minibüs modelinin yeni jenerasyonunu uzun bir süredir geliştiren Alman marka Volkswagen, T7 kodlu yeni nesil Transporter'ı nihayet karşımıza çıkarmaya başladı.

Şirket, gerçekleştirdiği lansmanda Transporter'ın yalnızca Multivan adlı versiyonuyla karşımıza çıktı. Yani standart Transporter henüz ortalarda yok.

HİBRİT SEÇENEĞİYLE GELDİ

Volkswagen Transporter Multivan'ın son derece modern tasarımına ek olarak, aracın ilk kez plug-in hibrit bir motor seçeneğine kavuştuğunu açıkladı.

T7 Multivan eHybrid isimli o plug-in hibrit (PHEV) versiyon, 1.4 TSI motor ile 85 kW'lık (116 beygirlik) bir elektrik motorunu kombine ediyor ve toplamda 218 beygir güç üretiyor.

DİĞER MOTOR SEÇENEKLERİ

Elektriklendirilmiş bir motor seçeneği istemeyenleri bekleyen diğer motor seçenekleri arasında ise VW Grubu'nun vazgeçilmezi olan ve 136 beygir güç üreten 1.5 TSI turbo benzinli ünite karşımıza çıkıyor.

Daha fazla performans isteyen müşteriler ise 204 beygir güç üreten 2.0 TSI üniteyi de tercih edebiliyor.

Tüm bunlara ek olarak, araçta 4 silindirli turbo dizel bir ünite daha yer alıyor ve o da 150 beygir güç üretiyor. Tüm motor seçeneklerinde sunulan tek şanzıman ise 7 ileri DSG.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Volkswagen, bu aracın modüler bir koltuk düzenine sahip olduğunu vurguluyor. Yani koltuklar tek tek sökülerek veya katlanarak farklı oturma düzenleri oluşturulabiliyor.

Aracın ön kısmında ise 10.25 inç'lik dijital gösterge paneli ve 10 inç'lik dokunmatik multimedya ekranı gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak head-up display de araçta sunuluyor.

Kabini genel anlamda minimalist hissettiren T7 Multivan, 840W çıkışlı 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de barındırıyor. İç mekanda bolca şarj girişinin yer alıyor olması da güzel detaylardan biri.

Volkswagen, T7 Multivan'da toplamda 34 adet güvenlik sistemi sunuyor. Örneğin otomatik acil durum freni ve şerit takip asistanı gibi donanımlar standart güvenlik donanımları arasında yer alıyor.

Araçtaki Car2X adlı teknoloji, T7 Multivan'ın bu özelliğe sahip diğer araçlarla iletişim hâlinde olması ve olası kaza gibi durumlarda önceden bilgilendirme yapabilmesine olanak tanıyor.

T7 Multivan, IQ.Drive adlı bir teknoloji sayesinde de gelişmiş hız sabitleyici ve şerit takip asistanıyla yarı otonom sürüş özellikleri sunmuş oluyor. Aracın fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

Kaynak: Motor1 Türkiye



