Yeni Volvo EX30, Türkiye'de ön siparişe açılıyor Türkiye’de EX30 ile ilgili ön sipariş talepleri kasım ayında alınmaya başlanacak ve 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulacak.

ensonhaber.com

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobillerine geçtiğimiz aylarda bir yenisini daha eklemişti.

Markanın en küçük otomobili olan EX30, XC40 Recharge ve C40 Recharge gibi elektrikli SUV modellerine alternatif olarak geliştirildi.

EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle, kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğüne sahip oluyor.

Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için LFP pil kullanan tek motorlu seçenek kullanım kolaylığı sağlıyor.

Lityum demir fosfat kimyası kullanılan LFP standart menzilli pilin üretimi daha az kaynak gerektiriyor ve bu yüzden maliyeti de daha uygun.

Türkiye'de ön siparişe açılıyor

Türkiye’de EX30 ile ilgili ön sipariş talepleri kasım ayında alınmaya başlanacak. Marka, 2024'ün ilk çeyreğinde otomobili Türkiye dahil birçok ülkede satışa sunacak.

Menzili en üst seviyeye çıkarmayı tercih edenler için ise, EX30’da NMC genişletilmiş menzilli pile sahip Tek Motorlu Genişletilmiş Menzil varyant sunuluyor.

Bu tek motorlu, genişletilmiş menzil seçeneği iki şarj arasında 480 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.

Performans odaklı kullanıcılar için ise, NMC pilin ek bir ikinci e-motorla eşleştirildiği Twin Motor Performans modeli sunuluyor.

EX30'un bu dört teker çekişli versiyonu 315kW (428hp) güç sağlarken, 0'dan 100 km/s’ye 3,6 saniyede çıkıyor.

Volvo EX30 fiyatı

Volvo EX30, ABD'de 34 bin 950 dolar ve Avrupa'da yaklaşık 36 bin euroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Otomobilin Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı.