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    Yeni VW Arteon, stationwagon seçeneğiyle ülkemize gelecek

    Volkswagen'in ürün gamındaki en büyük modeli Arteon makyajlandı. Yenilenen Arteon, stationwagon seçeneği ile Türkiye'de satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 09:08
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    Yeni VW Arteon, stationwagon seçeneğiyle ülkemize gelecek #1

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in amiral gemisi modellerinden biri olan Arteon, ''Shooting Brake'' adı verilen stationwagon bir karoser seçeneği ile satışa sunulacak.

    Böylece yeni Arteon, Volkswagen'in ürün gamındaki en yeni stationwagon modeli olacak.

    Makyaj ile birlikte, otomobilin dışında ön-arka tampon ve far tasarımlarının elden geçirildiği fark ediliyor. Ayrıca, yeni jant tasarımları da makyaj operasyonunun yenilikleri arasında yer alıyor.

    İç mekana geçildiğinde ise, en dikkat çeken farklılık yenilenen dijital gösterge tablosu olarak göze çarpıyor.

    volkswagen

    HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ

    Makyaj ile birlikte, Arteon'a hibrit motor seçeneği de geldi. Plug-in hibrit motorlu bu versiyon ''eHybrid'' olarak adlandırılıyor.

    Plug-in hibrit sürüş sisteminin, 50 km'ye kadar olan mesafeleri tamamen elektrik motoru ile alabildiği de verilen bilgiler arasında.

    Yenilenen Arteon'un, fastback ve stationwagon kasa tipiyle önümüzdeki aylarda Türkiye de dahil Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı.

    volkswagen

    volkswagen

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