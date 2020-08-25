Yeni yönetmelikle birlikte ekspertizlerde yüzde 40 artış yaşanacak

2020'nin ilk yarısında 320 bin araca yapılan ekspertiz işlemleri, yeni yönetmelik ile birlikte neredeyse iki kat artacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

Örneğin, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatı yüzde 7,5 oranında artarken, yıl başından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.

YENİ YÖNETMELİK DEVREYE GİRİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak.

Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek.

EKSPERTİZ İŞLEMLERİNDE ARTIŞ YAŞANACAK

2.el araç ticaretini düzenlemeyi hedefleyen yeni yönetmelikle, araç ekspertizlerinin de artması bekleniyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, 2.el oto alım satımında geçerli olacak yeni yönetmelikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"TSE belgeli oto ekspertiz şirketleri sektörün imajını yükseklere taşırken, merdiven altı oto ekspertiz işiyle uğraşan yerler, yeni yönetmelikle birlikte yok olacak. Güven vermeyen, kalitesiz cihazlarla ölçüm yapan, kalifiye personel çalıştırmamakta ısrar eden bu yerler, ikinci el otodaki güven probleminin asıl kaynağı."

İkinci el otoya olan taleple birlikte artan satışlarla doğru orantılı olarak ekspertiz işlemi gören araç sayısının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını ifade eden Emre, yeni yönetmelikle birlikte ekspertiz girişlerinde yıl sonuna kadar yüzde 40 artış beklediklerini söyledi.