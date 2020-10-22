Yeni yönetmelikle birlikte oto ekspertiz girişleri arttı

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren ikinci el oto alım satımında geçerli olan yeni yönetmelik nedeniyle, oto ekspertiz girişleri oldukça arttı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, "İkinci el otomobil ticareti sektörün hem rakamsal hem de işlevsel konular bakımından büyük bölümünü kapsıyor.

İkinci el otomobil ticaretinde ekspertiz zorunluluğuyla başlayan yeni dönemde, ekspertiz merkezleri daha da önem kazandı." dedi.





EKSPERTİZ GİRİŞLERİNDE REKOR ARTIŞ

Düzenlemeyle birlikte artan ekspertiz rakamlarına dikkat çeken Ayözger, "2020 yılının ilk yarısında otomotiv sektörüne damga vuran pandemi sebebiyle ocak-mart döneminde normal seyrinde devam eden ikinci el araç satışları, nisan-mayıs döneminde oldukça düşük seyretti.

Normalleşme süreciyle beraber haziran ve temmuz aylarında ise rekorlar kırıldı. Ağustos ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte sektördeki hareket devam ederken yapılan ekspertiz işlemleri de paralel bir seyir gösterdi.

İlk 8 ayda gerçekleştirdiğimiz toplam 43 bin adet ekspertiz işleminin önemli bir bölümü de ikinci el araç satışlarının zirve yaptığı normalleşme sürecinde gerçekleşti.

Yıl sonuna kadar 65 bin adet araca dokunmuş olacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.