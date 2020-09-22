Yeni yönetmelikle birlikte oto ekspertiz girişlerinde yüzde 20 artış yaşandı

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren ikinci el oto alım satımında geçerli olan yeni yönetmelik nedeniyle, ağustos ayına göre ekspertiz firmalarına olan araç giriş sayısı yüzde 20 seviyesinde arttı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

EKSPERTİZ GİRİŞLERİ YÜZDE 20 ARTTI

Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre, 1 Eylül sonrası ekspertiz girişlerinde, geçtiğimiz ağustos ayına göre yüzde 20 artış gözlemlediklerini ve ÖTV’deki artışın oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini belirtti.

YENİ YÖNETMELİK DEVREDE

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Eylül'de devreye giren yönetmeliğine göre, bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak.

Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek.

Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek