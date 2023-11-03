Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2024'te hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek 2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Bu kapsamda 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belli oldu.

Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

2024 MTV ücretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Bu rakam değişmezse yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu orana göre belirlenecek.

Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2024 MTV ücretleri...

0-1300 motor ve matrahı 180 bin 644 TL'ye kadar:

1-3 yaş - 2.120 TL'den 3.359 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 1479 TL'den 2.344 TL'ye çıktı.

0-1300 motor ve matrahı 180 bin 644 - 316 bin 445 TL arası

1-3 yaş - 2330 TL'den 3.692 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 1626 TL'den 2.577 TL'ye çıktı.

0-1300 motor ve matrahı 316 bin 445 TL ve üstü

1-3 yaş - 2545 TL'den 4.036 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 1773 TL'den 2.809 TL'ye çıktı.

1301-1600 motor ve matrahı 180 bin 644 TL'ye kadar:

1-3 yaş - 3693 TL'den 5.852 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 2769 TL'den 4.388 TL'ye çıktı.

1301-1600 cc motor ve matrahı 180 bin 644 - 316 bin 445 TL arası

1-3 yaş - 4066 TL'den 6.440 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 3049 TL'den 4.828 TL'ye çıktı.

1301-1600 cc motor ve matrahı 316 bin 445 TL ve üstü

1-3 yaş - 4434 TL'den 7.026 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 3325 TL'den 5.266 TL'ye çıktı.

1601-1800 cc ve matrahı 452 bin 403 TL'yi aşmayanlar

1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 5613 TL'den 8.894 TL'ye çıktı.

1601-1800 cc ve matrahı 452 bin 403 TL’yi aşanlar

1-3 yaş - 7834 TL'den 12.414 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 6120 TL'den 9.698 TL'ye çıktı.

1801-2000 cc ve matrahı 452 bin 403 TL'yi aşmayanlar

1-3 yaş - 9048 TL'den 17.920 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 6968 TL'den 13.800 TL'ye çıktı.

1801-2000 cc ve matrahı 452 bin 403 TL'yi aşanlar

1-3 yaş - 11.311 TL'den 19.554 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 9.505 TL'den 15.062 TL'ye çıktı.

2001 - 2500 cc ve matrahı 565 bin 544 TL'yi aşmayanlar

1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.886 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.518 TL'ye çıktı.

2001 - 2500 cc ve matrahı 565 bin 544 TL'yi aşanlar

1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.333 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.291 TL'ye çıktı.

2501 - 3000 cc ve matrahı 1 milyon 131 bin 880 TL'yi aşmayanlar

1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.485 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.616 TL'ye çıktı.

2501 - 3000 cc ve matrahı 1 milyon 131 bin 880 TL'yi aşanlar

1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.899 TL'ye çıktı.

4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.576 TL'ye çıktı.

4001 cc ve yukarısı - Matrahı 2 milyon 151 bin 411 TL'yi aşmayanlar

1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı.

4001 cc ve yukarısı - Matrahı 2 milyon 151 bin 411 TL'yi aşanlar

1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı.

Elektrikli araçlarda MTV ne kadar olacak

İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV, elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor.

Ancak yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV tutarları oldukça yüksek seviyelere çıktı.

Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovat (kW) değerine göre gelecek yılda ödenmesi beklenen MTV ücretleri şu şekilde:

70 kW kadar 114.000 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 530 TL'den 839 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 369 TL'den 584 TL'ye çıkacak.

70 kW kadar 114.000-199.700 TL arası

1-3 Yaş - 581 TL'den 920 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 407 TL'den 644 TL'ye çıkacak.

70 kW kadar 199.700 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 636 TL'den 1007 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 444 TL'den 703 TL'ye çıkacak.

71-85 kW 114.000 TL'yi aşmayan

1-3 Yaş - 923 TL'den 1462 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 692 TL'den 1096 TL'ye çıkacak.

71-85 kW 114.000-199.700 TL

1-3 Yaş - 1.015 TL'den 1608 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 762 TL'den 1207 TL'ye çıkacak.

71-85 kW 199.700 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 1.109 TL'den 1757 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 831 TL'den 1316 TL'ye çıkacak.

86-105 kW 285.800 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 1.794 TL'den 2.842 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 1.403 TL'den 2.223 TL'ye çıkacak.

86-105 kW 285.800 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 1.957 TL'den 3.101 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 1.531 TL'den 2.426 TL'ye çıkacak.

106-120 kW 285.800 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 2.827 TL'den 4.479 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 2.177 TL'den 3.449 TL'ye çıkacak.

106-120 kW 285.800 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 3.084 TL'den 4.886 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 2.377 TL'den 3.766 TL'ye çıkacak.

121-150 kW 356.900 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 4.242 TL'den 6.721 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 3.079 TL'den 4.878 TL'ye çıkacak.

121-150 kW 356.900 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 4.628 TL'den 7.333 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 3.359 TL'den 5.322 TL'ye çıkacak.

151-180 kW 714.300 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 5.914 TL'den 9.371 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 5.145 TL'den 8.152 TL'ye çıkacak.

151-180 kW 714.300 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 6.453 TL'den 10.225 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 5.613 TL'den 8.894 TL'ye çıkacak.

180-210 kW 714.300 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 9.005 TL'den 14.269 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 8.105 TL'den 12.843 TL'ye çıkacak.

180-210 kW 714.300 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 9.827 TL'den 15.571 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 8.842 TL'den 13.060 TL'ye çıkacak.

211-240 kW 1.143.000 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 14.163 TL'den 22.442 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 12.230 TL'den 19.379 TL'ye çıkacak.

211-240 kW 1.143.000 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 15.452 TL'den 24.485 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 13.341 TL'den 21.140 TL'ye çıkacak.

241+ kW 1.357.700 TL’yi aşmayan

1-3 Yaş - 23.181 TL'den 36.732 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 17.382 TL'den 27.543 TL'ye çıkacak.

241+ kW 1.357.700 TL’yi aşan

1-3 Yaş - 25.287 TL'den 40.069 TL'ye çıkacak.

4-6 Yaş - 18.963 TL'den 30.048 TL'ye çıkacak.