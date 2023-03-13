Yenilenen Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Türkiye'de satışta Yenilenen Giulia ve Stelvio, mart ayından itibaren 2.0 litre 280 HP dört tekerden çekişli motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

Alfa Romeo markası, 'her yıl yeni bir ürün lansmanı' stratejisini, 2023 yılında Giulia ve Stelvio modellerini yenileyerek, hız kesmeden devam ettiriyor.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio modellerinin yenilenen versiyonları Türkiye’de satışa çıktı.

Lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunan Giulia ve markanın sportif SUV’u Stelvio, Türkiye’de 2.0 litre 280 HP motor ve dört tekerden çekiş sistemi ile satışa çıkıyor.

Her iki model de lansmana özel versiyon Competizione ve ayrıca Veloce donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Fiyatlar

Mart ayından itibaren Alfa Romeo showroomlarındaki yerini alan yenilenen Giulia’ya 2 milyon 499 bin 950 TL, Stelvio’ya ise 2 milyon 699 bin 950 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatla sahip olunabiliyor.

280 HP güç ve 2250 d/d’da maksimum 400 Nm tork üreten tamamen alüminyumdan yapılmış 4 silindirli 2 litrelik benzinli yeni bir motora sahip olan Giulia 240 km/saatlik son hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlıyor.

Stelvio ise 230 km/saatlik son hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.