Yenilenen Dacia Spring'den ilk ipucu görseli geldi Yeni bir tasarım ve platforma ev sahipliği yapacak Dacia Spring, 21 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacak.

ensonhaber.com

Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Dacia Spring yenileniyor

Dacia'nın İngiltere sayfasının paylaşımına göre Spring, daha erken bir tarihte, 21 Şubat'ta tanıtılacak.

İlk olarak küçük SUV, 3.73 metre uzunluğunu çoğunlukla koruyacak. Ön tarafta ise Duster'da gördüğümüz görsel değişimler yaşanacak. Marka, otomobil hakkında ilk ipucu görselini paylaştı.

İç mekanda büyük değişikliklere sahip olması beklenen Spring, teknolojiyle dopdolu bir model olacak gibi görünüyor.

Yeni bir multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli gibi özelliklerin araca eklenmesi bekleniyor.

Dacia Spring, en ucuz elektrikli otomobil olması ile öne çıkıyor. Almanya'da (10 bin euro indirim sayesinde) 12 bin 750 euro fiyat etiketi bulunan araç, ülkemizde 885 bin TL'den satılıyor.