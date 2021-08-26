Yenilenen Duster, otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de

Dacia'nın SUV segmentinde pazar lideri modeli Duster, merakla beklenen EDC şanzıman seçeneğiyle Türkiye’de satışa çıktı.

2010 yılında pazara sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 2 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan ve ülkemizde de oldukça popüler olan Dacia Duster, geçtiğimiz haziran ayında makyaj operasyonu geçirmişti.

Dacia'nın SUV segmentinde pazar lideri modeli Duster, merakla beklenen EDC şanzıman seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni EDC şanzımanın Duster’ın gücüne güç katacağını belirten Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Dacia olarak modern otomobillerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temel felsefemiz olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modern çözümü ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.

"PAZARIN LİDERİ"

İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster, dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020’de ve bu yılın ocak-temmuz döneminde SUV lideri konumunda bulunan model, bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4x4 liderliğine sahip." dedi.

Güvenilir ve sağlamlığının, modern tasarımının, geniş servis ağını ve optimum fiyat fayda oranının Duster’ın liderliğinde büyük rol oynadığını aktaran Çağdaş, "C-SUV segmenti pazardan aldığı yüzde 19’luk pay ile C-Sedan’dan sonra ülkemizin en büyük segmenti. Büyüme trendini sürdüren ve otomatik vitesin dominant olduğu bu segmentte, 2020'de satışların yüzde 84'ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti.

"EDC ŞANZIMAN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Dolayısıyla EDC şanzıman Duster’ın elini daha da güçlendirecek.

Güçlendirilmiş ve marka kimliğini yansıtan dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ DACIA DUSTER FİYAT

Yenilenen konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle sürüş keyfini artıran Duster, 199 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Otomobilin otomatik şanzıman seçeneği ise 249 bin 900 TL'den satışa sunuldu