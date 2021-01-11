Yenilenen Fiat Egea modelleri Türkiye'de satışta

Fiat Egea model ailesinin yenilenen versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni Egea fiyatları ve özelikleri...

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019 yılında olduğu gibi 2020 'yi de lider olarak kapatmaktan ve Egea'nın 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasından mutluluk duyduklarını açıkladı.

Lider Egea'nın, tanıtımından bu yana Fiat markasının otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam ettiğini belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"İlk kez Ekim 2015'te yollarla buluşan Egea, Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirildi ve çok sevildi. Sunduğu fiyat/fayda dengesiyle çok iddialı bir otomobil olan Egea, 5 senedir zirveyi kimseye bırakmıyor.

Kendi segmentinde aldığı yüzde 15'lik pay ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam satış rakamı, model ailesinin gücünü bir kez daha yansıtıyor. Bugün ise Fiat Egea ailesinin sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla yollara çıkıyor olmasının memnuniyetini yaşıyoruz.

"EGEA CROSS İLE AİLE DAHA DA GÜÇLENECEK"

Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente giriyoruz. Model ailesinin Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover gövdeli Egea Cross ile ailenin daha da güçlenecek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz."

YENİ EGEA FİYATLARI

Yenilenen Egea ailesi ve Egea Cross'un, bu haftadan itibaren Fiat bayilerine doğru yola çıktığını bildiren Aytaç, Egea ailesinin, 130 bin 900 TL'den başlayan ulaşılabilir anahtar teslim fiyatıyla, ailenin yeni üyesi Egea Cross'un ise 154 bin 900 bin TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunulduğunu aktardı.

Egea Cross'un aynı zamanda Fiat online satış kanalı üzerinden de rezerve edilebileceğini belirten Aytaç, "Egea Cross sahibi olmak isteyen ilk 100 müşterimiz araçlarını sistemimiz üzerinden konfigüre edebilecek ve süreci bayilerimiz aracılığıyla takip edebilecek.

Biz de Tofaş'ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect'i ve Cross Aksesuar Paketi'ni online rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilerimize hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EGEA CROSS MOTOR SEÇENEKLERİ

Yenilenen Egea ve Egea Cross, motor gamına eklenen yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkati çekiyor.

FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor.

Yeni 1.0 litrelik motor, düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle son derece akıcı ve keyifli bir sürüş, düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu da sağlıyor. Motorun CO2 emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor ve aynı zamanda daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km'den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.