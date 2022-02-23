Yenilenen Fiat Fiorino özellikleri ve Türkiye fiyatı

Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi Fiorino yenilendi. 3 farklı donanım paketiyle sunulan yeni aracın özelliklerine yakından göz atıyoruz.

İlk olarak 2007 yılında müşterileriyle buluşan Fiat Professional ailesinin en kompakt üyesi Fiat Fiorino yenilendi.

Yenilenen Fiat Fiorino'da titanyum gri ayna kapakları ve tavan raylarının yanında, 16 inç alaşım jantlar ve aynı renkteki ön ızgara çerçevesi ile ön tampon koruması dikkat çekiyor.

Kullanıcısına iç mekanında da konfor ve şıklık sunan Fiorino'nun kapı panellerinde koltuklarla uyumlu siyah kumaş, deri kumaş kenarları ve koltuklarda açık gri dikiş desenleri yer alıyor.

2.8 metreküpe varan yükleme hacmiyle dikkati çeken yeni Fiorino; EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörünün haricinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir donanım listesine sahip.

Fiorino, 7 inç dokunmatik tablet ekranı ve Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisiyle de öne çıkıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

Pop, Safeline ve Premio isimli üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi'nin 'Safeline' versiyonunda 7 inç tablet ekran, 'Premio' versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor.

1,3 litrelik Multijet, 95 HP'lik dizel motorlu versiyonun haricinde 1,4 litrelik 77 HP'lik benzinli ve 1,4 litrelik benzinli ve fabrika çıkışlı LPG dönüşümlü versiyonla tercih edilebilen ve yenilerek Fiat showroomlarındaki yerini alan Fiorino'ya 208 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor.