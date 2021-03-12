Yenilenen Fiat Panda Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Fiat Panda, güncellenen donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu.

Fiat Panda, güncellenen donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile Türkiye’deki müşterileriyle buluştu.

Döre, daha teknolojik, daha çevre dostu ve ekonomik bir otomobile dönüşen Fiat Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, arazi koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri sergileyerek performansından da ödün vermiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Panda’nın Urban ve Cross versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor.

Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor.

Hibrit motorlu Panda’da standart aküye ek olarak, 1 adet lityum iyon batarya da bulunuyor.

FIAT PANDA TÜRKİYE FİYATI

Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda'nın fiyatları şu şekilde: