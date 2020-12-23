Yenilenen Hyundai Kona, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Yeni Hyundai Kona, çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Sadece üç yıl içinde Hyundai'nin Avrupa'daki en popüler kompakt SUV modellerinden biri haline gelerek bölgede 410 bin adetten fazla satılan Kona, sofistike bir tasarım ve performanslı motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu, Kona'ya güçlü bir görünüm verirken aynı zamanda orta ızgaranın üzerinde keskin bir şekilde bitiyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm sağlıyor.

Yeni Hyundai Kona, boyutları itibarıyla önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş.

Hyundai'nin yeni ürün geliştirmesi ile birlikte Kona modeline, 2021 Ocak'tan itibaren ilk kez bir N Line versiyonu da eşlik edecek.

İÇ MEKAN

Yeni Hyundai Kona'nın iç mekanı, öncekinden daha sportif ve daha modern bir görünümle tasarlanmış.

Yeni konsol alanı, yatay yerleşimi vurgulamak için gösterge panelinden ayrılmış. İlk kez Yeni i20'de yer verilen 10,25 inçlik dijital bilgi ve eğlence ekranı, Kona'da da Elite donanım seviyesinde sunuluyor.

Hyundai Kona, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Hyundai Kona, “Style”, “Smart”, “Elite” ve “N Line” olmak üzere üzere dört farklı seviyede satışa çıkıyor.

1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai Kona'yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Kona’daki 136 beygir güç üreten 1.6 litre hacimli dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen dizel motoru ile Kona, performansı kadar verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.

HYUNDAI KONA FİYAT

Kona'nın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 281 bin TL'den başlıyor. En yüksek trim seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite ise 358 bin TL’lik bir etikete sahip.