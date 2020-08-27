Yenilenen Hyundai Kona'dan ilk görüntüler geldi

Hyundai Motor Company, B-SUV segmentindeki modeli olan KONA’nın yenilenmiş halinin ilk çizimlerini paylaştı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, popüler Kona modelini yeniliyor. Kona’nın yenilenmiş halinin ilk çizimlerini paylaşan şirket, yeni otomobile hızlı bir bakış atmamızı sağladı.

Yeni Kona, bir önceki modele göre daha geniş bir duruşa ve daha şık bir görünüme sahip. Tasarımcılar tarafından köpek balığından esinlenerek hazırlanan otomobil, yepyeni bir ön görünüme kavuşuyor.

Konumu yükseltilmiş gündüz farları (DRL), araca sportif ve aynı zamanda sofistike bir stil kazandırıyor. Ön tarafta yer alan farlarla beraber, tampon ve yeni ızgara, Hyundai Kona'nın güçlü ve cesur görünümüne katkıda bulunuyor.

Yeni Kona N Line, normal versiyona göre daha alçak bir görüntüye sahip. Bu duruşu destekleyen geniş hava girişleri ve daha agresif bir ön tampon, otomobile aerodinamik bir tasarım kazandırıyor.

Sportif ambiyans, tamponun alt kısımlarında bulunan spoylerler ve ince hat şeklinde uzanan hava kanalları ile tamamlanıyor. Otomobilin ne zaman karşımıza çıkacağı ise belirsiz.





HYUNDAI İÇİN KONA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Hyundai, 2 yıl önce tanıttığı tamamen elektrikli SUV modeli Kona ile yeni bir başarıya imza atmıştı.

Kona, Mart 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana dünya genelinde 100 binden fazla satmayı başardı.

Hyundai Kona; Amerika ve Avrupa pazarındaki güçlü rakiplerine karşılık, uzun sürüş menzili, hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken bir model oldu.

Tam dolu bataryayla 415 kilometre yol gidebilen Hyundai Kona; LED farları, gündüz sürüş farları ve yeni tasarım öğeleriyle beraber elektrikli modellerde fark yaratabiliyor.