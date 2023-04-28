Yenilenen Isuzu D-Max, pazardaki iddiasını artırdı Anadolu Isuzu’nun pick-up pazarındaki temsilcisi Isuzu D-Max’in ön ızgara ve jant tasarımı yenilendi.

AA

Anadolu Isuzu, yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max pick-up modellerini nisan satışa çıkardı.

Yenilenen ön ızgara ve yeni jant tasarımları, Isuzu D-Max’in üstün teknik özelliklerini ve dinamik karakterini daha iyi yansıtıyor.

Sahip olduğu güçlü tasarımı ve üstün donanım özellikleri ile pick-up sınıfında standartları yükselten Isuzu D-Max, Anadolu Isuzu tarafından 4 farklı donanım seviyesinde ve yedi farklı versiyonda pazara sunuldu.

Isuzu D-Max’in 4x4 versiyonları diferansiyel kilit sistemi ile off-road severlerin taleplerine yanıt verirken, adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri kullanıcılarına üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor.

9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima gibi özellikleri Isuzu D-max’in pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Güvenlikten 5 yıldız aldı

9 farklı renk seçeneği ile sunulan Isuzu D-Max, Avrupa’da Euro NCAP, Avustralya’da ise ANCAP tarafından yapılan değerlendirmelerde 5 yıldız aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, Türkiye’de büyümesini her geçen yıl daha da artıran pick-up pazarındaki paylarını otomobil severlerin büyük beğenisini toplayan Isuzu D-Max ailesi ile büyütmeye devam ettiklerini belirtti.