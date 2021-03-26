Yenilenen Jaguar F-Pace, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

İngiliz otomotiv devi Jaguar'ın Türkiye'de de çok beğenilen SUV modeli olan F-Pace, yenilenen yüzüyle satışa sunuldu.

İngiliz otomotiv devi Jaguar, 2020 yılının Eylül ayında makyajladığı SUV modeli F-Pace'i Türkiye'de satışa sundu.

Sportif çizgileriyle sınıfında öne çıkan F-Pace, geniş ön parnjuru ve yeniden tasarlanmış hava girişleriyle dinamik görünümünü kuvvetlendiriyor.

Yeni çift “J” blade signature farlar dikkat çekerken, entegre egzoz kaplamaları yeniden tasarlanan arka rüzgarlığı tamamlıyor.

R-Dynamic tasarım seçeneği de sunulan F-Pace, daha performans odaklı bir görünüme kavuşurken, ön tarafta yer alan hava girişleri için kullanılan krom çerçeveler ve tampon altlarında yer alan “Dark Techno” kaplamalar aracın etkileyici duruşuna katkı sunuyor.

F-Pace, daha da artırılan lüks hissiyatı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yepyeni bir araç içi deneyimi sunarken, sürücüye odaklanan yeni kokpit tasarımı kapıdan girer girmez göze çarpıyor.

Ayrıca standart olan ısıtma ve opsiyonel olarak sunulan soğutma fonksiyonlarına sahip daha konforlu koltuklar ve yeni bir ortam aydınlatma sistemi iç mekanın premium ambiyansını artırıyor.

JAGUAR F-PACE MOTOR SEÇENEKLERİ

Jaguar F-Pace, verimli 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunarken aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor.

204 BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan yeni F-Pace, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE FİYATI