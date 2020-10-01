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    Yenilenen Jaguar F-Type Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanan Jaguar F-Type, 2.0 litrelik motoruyla Türkiye yollarındaki yerini aldı. İşte otomobilin özellikleri ve Türkiye fiyatı...
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 08:55
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    Yenilenen Jaguar F-Type Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

    İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, geçtiğimiz yılın sonunda Jaguar F-Type modelini makyajlamıştı.

    Teknolojik iç detayları ve daha keskin hatlarıyla yenilenen otomobil, artık Türkiye'de de satışta.

    Yeni Jaguar F-Type, ilk olarak Coupe tasarımla satışa sunulacak ve önümüzdeki aylarda Convertible seçeneği de sınırlı sayıdaki müşterilere sunulacak.

    JAGUAR F-TYPE TEKNİK DETAYLAR

    Yeni Jaguar F-Type’ın 2.0 litrelik 300 bg güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruna, direksiyona monte edilmiş vites kanatçıkları ile de yönetilen Quickshift şanzıman eşlik ediyor.

    0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaşabilen Yeni Jaguar F-Type’ın egzoz sesi, yüksekliği ve tonu standart olarak sunulan Değiştirilebilir Aktif Egzoz sistemiyle kontrol edilebiliyor.

    JAGUAR F TYPE

    Yeni Jaguar'ın kokpit tasarımındaki kolay kullanımlı kumanda paneli ve göstergeleri hem işlevsel hem de ergonomik özellikleri sportif bir stille birleştiriyor. İç tasarımda, sürücü odakta kalmaya devam ederken her öğe sadeliği artırmak için yeniden değerlendirilmiş.

    Daha fazla sürücü odaklı teknolojiler sunan Yeni Jaguar ’da, özelleştirilebilen yüksek çözünürlüklü 12,3 inç TFT gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay bağlantı imkanı sunan multimedya sistemi, üstün Meridian ses sistemi ile taçlanıyor.

    JAGUAR F-TYPE FİYAT

    Yeni Jaguar F-Type, Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları ve Jaguar Online Rezervasyon Platformu üzerinden 1 milyon 448 bin TL'ye satışa sunuluyor.

    jaguar f type

    jaguar f type

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