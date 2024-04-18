Yenilenen Jeep Renegade e-Hybrid Türkiye'de: İşte fiyatı Dünya genelinde 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen otomobil markası Jeep'in 'Renegade' modeli, yenilenerek ülkemizde satışa sunuldu.

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Jeep'in başarı hikayesine ortak olan küçük SUV segmentindeki ilk modeli Renegade, sınıfının en iyi off-road araçları arasında gösterilmesinin yanı sıra özgün tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'de Jeep'in yükselen grafiğinin öncülerinden olan, 'e-hybrid' motor seçeneğiyle son teknoloji hibrit deneyimi sunan Renegade, 2023'te Türkiye'de 1500 adet satıldı ve bu rakam, markanın toplam satışlarının yüzde 41'ini oluşturdu.

Renegade, satışa sunulduğu günden bu yana dünya çapında 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edildi.

Yeni Renegade Türkiye'de satışta

Jeep, Renegade e-Hybrid modelini Türkiye'de de satışa sundu. Limited ve Summti adlı iki farklı donanım paketiyle satışa çıkan araç, 10,1 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekranı ve 10,25 inç dijital göstergeyle geliyor.

Apple CarPlay ve Android Auto destekleri sayesinde de araç sürücüleri akıllı telefonlarını Renegade e-Hybrid ile kolayca eşleştirebiliyor.

Renegade e-Hybrid, 130 bg güç ve 240 Nm tork üreten 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt batarya ile gelen 15 Kw’lık elektromotor ikilisinden güç alıyor.

e-Hybrid motor, sürüş koşullarına göre tam elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak en verimli sürüşün elde edilmesini sağlıyor.

Jeep e-Hybrid, kalkış sırasında, düşük hızlarda, seyir halindeyken ve park manevraları sırasında yalnızca elektrik gücünü kullanıyor.

Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji kazanımı ile bataryayı şarj edecek şekilde geliştirilen Renegade e-Hybrid, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile geliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan model, 5.7 lt/100 km’ye varan düşük yakıt tüketimi ve 130 g/km’lik düşük CO2 emisyonu ile eskisinden daha çevreci bir sürüş sağlıyor.

Yeni Jeep Renegade Türkiye fiyatı

Jeep Renegade e-Hybrid, 1 milyon 849 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ve nisan ayı boyunca 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli 200 bin TL’lik kredi imkanı ile satışa sunuldu.