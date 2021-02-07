Yenilenen Mini Cooper modelleri Türkiye'ye geliyor

Mini 3 Kapı, Mini 5 Kapı ve Mini Cabrio modelleri yenilendi. Yeni Mini ailesi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

İngiliz otomotiv üreticisi Mini; Mini 3 Kapı, Mini 5 Kapı ve Mini Cabrio modellerini yeniledi.

Ön yüzde genişletilen altıgen çerçeveye sahip radyatör ızgaraları, sis farlarının yerini alan dikey hava girişleri yenilikler arasında yer alırken, arka kısımda ise tamponda yer alan plakalığın gövdeyle aynı renge sahip olacak şekilde uyum içinde tasarlandığı göze çarpıyor.

Yeniden şekillendirilen çamurluklar, arka tampondaki sis lambasının yerine gelen LED aydınlatma ve yeni jant seçenekleri de yenilenen detaylar arasında yer alıyor.

Makyaj ile birlikte hatcback modellerde adaptif süspansiyona yer verilirken, bu sayede sürüş durumuna ve yol koşullarına bağlı olarak sönümleme kuvvetinin yüzde 50'ye kadar azaltabildiği kaydedildi.

Aracın makyaj ile birlikte iç tasarımda kullanılan krom malzemeler azalırken, iki adet yuvarlak hava çıkışı artık siyah panellerle çerçeveleniyor.

Havalandırma kanalları yeniden tasarlanırken, 8,8 inç renkli dokunmatik ekranda bulunan düğmeler ve piano black parlak yüzeyler standart özellikler arasında yer alıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE GELİYOR

Mini'nin makyajlı modelleri 2021'in ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise şimdilik herhangi bir bilgi yok.



