Yenilenen MINI versiyonları, mayısta ülkemize geliyor

Yenilenen tasarım detaylarıyla karşımıza çıkan MINI modelleri, mayıs ayında ülkemizde satışa sunulacak.

İngiliz otomotiv üreticisi Mini; yenilenen modellerini önümüzdeki mayıs ayında ülkemizde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

MINI, kendine özgü ikonik tasarımı ve premium karakteri ile sahip olduğu çekiciliği heyecan verici bir sürüşle birleştiriyor.

MINI 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio ve Cooper SE modelleri Resolute Edition ile standart modellerden farklılaşıyor.

Resolute Bronze renkle tamamlanan dış detaylar arasında far çerçeveleri, radyatör ızgarası ve stoplar yer alıyor. Ayrıca yan profilde yer alan hava kanalları, kapı kolları ve bagaj kapağı da bu özel renkle donatılmış durumda.

MINI modellerinde yer alan kaput şeritleri ve kapı eşik panelleri, açık ve koyu altın rengi geçişine sahip biçimde yeniden dizayn edildi..

Ayrıca bu şeritler Resolute yazısını da bünyesinde barındırıyor. Resolute Edition MINI modellerinin tasarımı Pulse Spoke Black 18 inç boyutundaki hafif alaşımlı jantlarla tamamlanıyor.

Resolute Edition modelleri, MINI'nin en gelişmiş işletim sisteminin yeni sürümüne sahip. Kullanıcılar, 8,8 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekran üzerinden canlı widget’ları akıllı telefonlarda uygulanan kaydırma hareketiyle kontrol edebiliyor.

MINI CLUBMAN

Standart MINI modellerine göre daha geniş boyutları ve ferah iç hacmiyle öne çıkan MINI Clubman, Untold Edition ile bu özelliklerine sportifliği de ekliyor.

Untold Edition ile birlikte gelen Sage Green gövde rengi ve John Cooper Works Aerodinamik gövde kitinden esinlenerek tasarlanan ön ve arka rüzgarlıklar, MINI Clubman'e dinamik bir görünüm sağlıyor.

MINI Clubman Untold Edition, 18 inç boyutundaki Untold Spoke jantları ile uyum içinde olan parlak siyah kapı kolları, egzoz uçları, MINI logoları ve siyah renkli model yazılarıyla dikkat çekiyor.

MINI COUNTRYMAN

MINI'nin macera odaklı, dört tekerlekten çekişli modeli Countryman, Untamed Edition ile şıklık ve çok yönlülüğü simgeliyor.

MINI Countryman Untamed Edition kullanıcısını spontane olarak doğaya çıkmaya ve yeni yollar keşfetmeye teşvik eden unsurlara sahip. Bu detayların başında ise Momentum Gri gövde rengi geliyor.

Gövdenin ötesine geçtiğinizde Momentum gri renkle boyalı; ön alt koruma, alt hava giriş çevresi ve ön rüzgarlık otomobilin maceracı duruşunu destekliyor.



