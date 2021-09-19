Yenilenen Porsche Macan Türkiye'de satışta

Güncellenen tasarımı ve güçlenen motorlarıyla karşımıza çıkan 2021 Porsche Macan ailesi, 3 farklı versiyonla ülkemize geldi.

Porsche’nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Macan, geçtiğimiz temmuz ayında makyaj operasyonu geçirmişti.

Tasarımı ve motorları yenilenen lüks otomobil ailesi, 2 aylık kısa bir bekleyişin ardından ülkemizde 3 farklı versiyonla satışa sunuldu.

Macan’ın giriş modeli 195 kW’lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motora sahip. Bu yeni motor, standart 0-100 km/sa hızlanmayı 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik maksimum hıza ulaşıyor.

Macan S versiyonu da 280 kW (380 PS) güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip. Otomobil sıfırdan 100 km/sa hıza 4,6 saniye çıkabiliyor, azami hızı ise 259 km.

EN ÜST MODEL: PORSCHE MACAN GTS

Yenilenen Porsche Macan ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS ise 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor.

Söz konusu model Sport Chrono paketi ile 272 km/sa’lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor. Tüm motorlar yedi vitesli Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine (Porsche Traction Management – PTM) sahip.

TASARIM DETAYLARI

Yeni Macan’ın dış tasarımına baktığımızda, daha keskin hatlar karşımıza çıkıyor. Yeni GTS modelinde burun kısmı siyahla kaplanırken, arka bölüm, bir difüzörle daha kıvrımlı bir görünüme kavuşuyor.

Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi (Porsche Dynamic Light System (PDLS)) ile LED farlar ve Sport Design dış aynalar artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Yeni Porsche Macan’ın iç tasarımı Porsche’nin yeni tasarım dilini yansıtıyor. Düğmelerin yerine, artık dokunmatik yüzeyler kulllanılıyor.

Açık biçimde düzenlenmiş kontrol modülünün ortasında yeni ve daha kısa olan vites bulunuyor. Gösterge panelinin üstünde bulunan analog saat de artık standart ekipman olarak yerini alıyor.

PORSCHE MACAN TÜRKİYE FİYATI

Yenilenen Porsche Macan, Türkiye'de Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunuluyor.

Tasarım, konfor, bağlanabilirlik ve sürüş dinamiklerindeki geliştirmelerle dikkat çeken yeni Macan fiyatı 1 milyon 673 bin TL'den başlıyor.