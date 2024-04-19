Yenilenen Renault Kangoo modelleri Türkiye'de satışta Yeni Kangoo modelleri, elektrikli Kangoo E-Tech ve Kangoo Van modelleriyle ülkemizde satışa sunuldu.

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Yarım asrı aşkın süredir yollarda olan ve 50 ülkede 4,4 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Renault Kangoo, yepyeni bir kimlikle karşımıza çıkıyor.

Hem elektrikli versiyonu E-Tech hem de yenilenen Van modeliyle Türkiye'de satışa sunulan Kangoo, her ihtiyaca ve bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

Yeni Kangoo modelleri neler sunuyor

Sahip olduğu 90 kW (120 hp) elektromotor ve 45 kWh batarya, Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli’ye 285 km menzil (WLTP) sağlıyor.

Renault Kangoo Van ise 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motoru, sahip olduğu saklama alanı ve yenilenmiş versiyonuyla dikkat çekiyor.

Yeni Renault Kangoo E-Tech, 80 kW DC şarj cihazı ise yaklaşık 30 dakikada 170 km menzil sağlıyor.

Yeni Renault Kangoo Multix ise binek araç özellikleri ve konforu, 130 beygirlik 1.3 TCe motoru, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile 2. çeyreğin sonunda satışa sunulacak ve böylece Kangoo ürün ailesi tamamlanmış olacak.

Yeni Kangoo Türkiye fiyatları

Yeni Renault Kangoo Van, L2 Equilibre versiyonuyla lansmana özel 915 bin TL’den başlayan fiyatı ve 200 bin TL, 12 Ay, yüzde 2,99 faizli kredi kampanyasıyla müşterilerini bekliyor.

Yeni Renault Kangoo E-Tech ise lansmana özel 1 milyon 675 bin TL’den başlayan fiyatıyla 18 Nisan’dan itibaren Türkiye’de satışa sunuldu.